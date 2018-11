Valeria Quer se tatúa a su hermana en el cuerpo para no olvidarla nunca

Ni sus padres ni su familia olvida a Diana, pero tampoco una sociedad española sensibilizada como nunca. No necesita Valeria un tatuaje para recordarla, aunque es una muestra de lo importante que fue en su vida. Lo será de todas formas y no solo en el cuerpo de una hermana que ha sufrido lo indecible. También la recordarán para siempre sus vecinos de, no en vano, ayer mismo se inauguró un busto y una plaza en su memoria.