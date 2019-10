Vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, incomunicados y olvidados, “me resbalé y estuve tres días en la UCI”

Este vecino manifiesta que “se le quitan las ganas a uno de salir de casa porque no encuentro facilidades para poder caminar”, su cuñada tiene aún más dificultades para hacer el recorrido por sus problemas respiratorios, “no tengo mucha fuerza y me cansa mucho”.

Peor fue el caso de Carmen, una vecina que nos cuenta que un día por la tarde cuando se iba a pasear decidió bajar por las escaleras hasta la carretera, “me resbalé, tres días en la UCI, me dieron al menos 50 puntos”. Desde ese momento no sale sola a la calle, “si no está mi hijo no puedo salir a la calle”.