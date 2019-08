Viajar a la aventura puede ser una idea divertida pero la improvisación a veces no es una buena compañera de viaje

Llegar con la ilusión de ver el Pórtico de la Gloria y llevarse un chasco es cada vez más habitual: ‘’ no lo hemos podido ver porque nos han dicho que ya no hay entradas’’. La mejor vista de la Catedral de Santiago que se puede tener ahora es desde fuera.

Para visitar las Islas Cíes , hay que planearlo con más de dos meses para disfrutar del paraíso porque si no, te quedas sin viaje hasta dentro de un año; aunque ,a veces ser precavido tiene sus inconvenientes como coincidir con el mal tiempo.

Otra frustración es llegar a la Alhambra desde Polonia sin poder entrar. No todos los visitantes pueden reservar desde sus países de origen ‘’me metí y no decía que había que reservar para entrar’’. Se esfuma la posibilidad de ver el interior de la Sagrada familia ya que hay una masiva entrada de turistas que no se puede controlar.