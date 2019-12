Las luces de Vigo deslumbran a ‘The New York Times’, y no precisamente por una buena razón

La ciudad de Vigo ha deslumbrado a muchos esta Nochebuena por las numerosas luces que ha puesto por toda la ciudad. El corresponsal de The New York Times en España, Raphael Minder, publicó un artículo sobre la gran cantidad de turistas que visitaba Vigo por las millones de luces que la decoran mientras en Madrid se celebra la Cumbre del Clima.

El periódico norteamericano alaba el tirón turístico que ha conseguido Abel Caballero, alcalde de Vigo, pero también cuestiona su “ecologismo ”. The New York Times cuestiona el hecho de que un alcalde se gaste un millón de euros en el alumbrado y en máquinas de nieve mientras los regidores del país en plena Cumbre del Clima lanzaron sus compromisos para luchar contra el cambio climático y el consumo de energía.

Se instalaron en Vigo para estas fiestas cincuenta cañones de nieve que se calcula que emiten unas seis toneladas de CO2 , una gran noria que los primeros días estuvo inhabilitada por el viento que azotó Galicia por la borrasca Elsa y una pista de hielo. Todo para rentabilizar este atractivo que generan las luces viguesas. Este año, además, se adelantó el encendido al 23 de noviembre, más de un mes antes de Navidad. “¿Cuánto es demasiado?” se preguntan en The New York times.

El corresponsal del periódico en España y Portugal, Raphael Minder, publicó el artículo en Nochebuena titulado “As a Spanish City Lights Up for Christmas, So Does a Debate” (Cómo las luces navideñas de una ciudad española generan debate).