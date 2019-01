Fue su abogada cuando mató a su mujer, se enamoró de él y ahora la asesina

La víctima se llamaba Rebeca y primero fue abogada del asesino , José Javier, al que defendió por haber matado a su mujer en 2003, alegando ante las cámaras que su defendido no se pudo contener. A raíz de esta relación se convirtieron en amantes, ambos mantenían una relación sentimental.

Fue su marido quien denunció su desaparición ayer por la tarde en Zaragoza cuando no volvía a casa. Ella no contestaba el móvil, ni él tampoco. Con ayuda de la hermana del hombre, la policía fue a su piso pasadas las 4 de la madrugada y allí encontraron a Rebeca, ya cadáver, con heridas de arma blanca. José Javier no estaba en casa.