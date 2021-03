El joven abogado agredido en Oviedo por defender a una mujer: "Me agarró por el cuello, me tiró y empezó a pegarme"

Vio que una mujer estaba siendo agredida y no dudó en actuar. Ver estas imágenes es recordar otras, las que protagonizó en su día Jesús Neira el 2 de agosto de 2008. Ese día, Jesús paseaba con su hijo por las inmediaciones del Hotel Majadahonda cuando vio cómo un hombre maltrataba a su pareja en plena calle. No dudó en intervenir y lo pagó caro. Se llevó un brutal empujón por el que cayó al suelo, quedando inconsciente. Jesús Neira trató de liberar a Violeta Santander de las garras de su pareja, Antonio Puerta , y, mientras para la sociedad española fue un héroe, para la víctima su entrometimiento fue innecesario.

La vida de Jesús Neira cambió por completo. Tras el golpe que recibió en la cabeza, el profesor de Derecho en la Universidad Camilo José Cela tuvo que ingresar en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital Puerta de Hierro, en Madrid. Aunque recibió el alta pocos días después, Neira no mejoró. Tras la agresión, Neira acudió al antiguo hospital de Puerta de Hierro y al de Móstoles, pero los médicos no comprobaron si tenía alguna lesión cerebral. Cuatro días después, el profesor sufrió un derrame cerebral, entrando en coma inducido.

En silla de ruedas, con gesto cansado pero satisfecho y rodeado de su mujer y sus hijos, Jesús Neira del hospital Puerta de Hierro en el que permaneció 256 días. "Cada día me encuentro mejor, estoy en la recta final, ha sido una recuperación larga, dura y muy laboriosa. Aunque aún me queda recuperación me encuentro fuerte", decía. Murió en Agosto de 2015 de un derrame cerebral. Antonio Puerta fue condenado en noviembre de 2009 a siete meses y quince días de prisión por los malos tratos que infligió aquel día a su pareja, y falleció tras ingerir drogas en octubre de 2010.