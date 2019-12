El Supremo absuelve a una jugadora de un grupo de lotería que no repartió un premio de 1.170.000 euros

El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer condenada a un año y medio de prisión por no repartir el premio extraordinario de 1.170.000 euros a la fracción de un número de lotería que jugaba con otras cinco personas.

Según el alto tribunal el grupo no había pactado como repartir el premio a la fracción, solo el número, por lo que no existe la apropiación indebida. El Supremo explica de esta manera que no hay delito penal pero sugiere a los demás jugadores que reclamen su parte correspondiente del dinero por la vía civil.