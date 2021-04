La Audiencia de Navarra absuelve a dos acusados de abusar de sus hijastras de 14 años

El tribunal asegura que la chica "no ofrece un relato de hechos que pueda valorarse con eficacia condenatoria", ya que si bien declaró con "solidez suficiente" tanto en fase de instrucción como en el juicio, "existe prueba documental (los mensajes) y testifical (los familiares del acusado) que sobre los días concretos objeto de acusación introducen una duda razonable ". Y añade que estas pruebas provocan que "dicho testimonio, pese a ser en principio creíble, sea insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado".

En ese periodo, indica, intercambiada mensajes con su hija que "pasaron el límite de lo correcto" puesto que él llegó a pedirle que le diera "besos en la boca". Pero los magistrados no considera probadas las acusaciones : un abuso sexual el 22 de noviembre de 2017 en un polígono industrial y una agresión sexual el 25 de diciembre del mismo año en la vivienda de él.

Dormido y borracho en el sofá

En el juicio, el fiscal solicitó 6 años de prisión para el inculpado por un delito de abusos sexuales a menor de 16 años con la concurrencia de la atenuante de embriaguez. La defensa, por su parte, reclamó la absolución. Los magistrados consideran que no está probado que, en el mes de marzo de 2018, el procesado, "al que la menor trataba como un padre, y aprovechándose de esta situación", hubiera mantenido relaciones sexuales completas con su hijastra.

En la sentencia, que puede ser recurrida, el tribunal recoge el informe pericial forense según el cual, "desde el punto de vista médico", no se puede descartar "la posibilidad fisiológica de tener una erección del pene en estado de impregnación alcohólica". Los jueces indican que no pueden proclamar sin duda alguna que los hechos ocurrieran conforme a lo mantenido tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, ejercida por la madre y que también pedía 6 años de cárcel. Y destacan que el inculpado, desde su primera declaración, "ha mantenido una versión constante y uniforme" acerca de los hechos imputados, que siempre negó.