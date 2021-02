Después del escándalo y el revuelo causado en las redes sociales tras conocerse la noticia, la pareja intentan vivir al margen de las críticas en Oxfordshire, Inglaterra, en la casa de la hermana de Georgina.



Ryan y Georgina tienen la intención de irse a vivir a la casa donde ahora mismo se encuentra Aldridge con su recién nacido, Reuben, y su hija de 1 año, llamada también Georgina, en honor a su madre.



En declaraciones de la abuela y madre, Georgina, recogidas por The New York Post, declaró que “estas cosas pasan”, en relación al triángulo amoroso.



Georgina ha asegurado a su hija que Ryan lleva detrás de ella durante tres años, pero no fue hasta hace unos meses que ella comenzó a sentir algo.



Jess señala que se siente profundamente traicionada por su madre: “es una cosa horrible que me ha hecho mamá. Ryan me ha engañado al menos tres veces”