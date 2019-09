Con solo 6 años, el pequeño Slava dio la vida por su abuelo: murió quemado al intentar salvarle de un incendio

La historia del jovenun niño de Rusia de solo 6 años, ha conmocionado ha todo el país. Su lucha por tratar deque se desataba en su casa acabó costando la vida al pequeño, que no pudo sobrevivir a las fuertes quemaduras, según The Sun.

El fuego comenzó en el jardín de la casa, cuando el abuelo se cayó sobre el horno de una sauna, iniciando un incendio que se extendió por todo el jardín. El niño trató de arrastrar a su abuelo hasta un lugar seguro, pero no podía con su peso. A pesar de ello no dejo de intentarlo hasta que, extenuado, no pudo más y pidió auxiio a su madre, que se encontraba en la cocina.