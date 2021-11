Abusos sexuales en la infancia: entre un 10 y un 20% de los españoles los ha sufrido

El abuso sexual es una de las formas más graves de violencia hacia la infancia . Según un informe de Save The Children, entre un 10 y un 20 % de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. La edad media de las víctimas ha bajado y se sitúa en los once años .

Once años es la edad media a la que los niños que sufren abusos sexuales comienzan a ser víctimas. En el Día de la Infancia que se ha celebrado esta semana, la ONG Save The Children no solo ha puesto sobre la mesa unas cifras demoledoras, sino que además, ha hecho un llamamiento sobre el calvario que supone para estas víctimas el proceso judicial al que deben enfrentarse.