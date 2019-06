“Se me cayó el mundo encima cuando mi exmujer me denunció por abusos sexuales a la niña”, asegura un padre víctima de Infancia Libre

Mauro recuerda cómo empezó la pesadilla. Llegó a su casa y encontró un sobre. En letras muy grandes, ‘ABUSOS SEXUALES’. “El mundo se me cayó encima”. Como si le hubiera caído una bomba atómica. Así de sencillo y contundente lo explica este padre separado de su mayor tesoro, su hija, cuando tenía 3 años. Empezaba a disfrutar de ella, de esa personita que cada día al llegar del colegio le contaba ya cosas. Una edad divertida y entrañable. El divorcio no había roto la relación. Padre y madre intentaban mantener la guarda y custodia. Su exmujer, Rocío de la Osa, no parecía poner problemas a esa convivencia. Hasta que comenzó otra relación y empezaron las denuncias. Se quería llevar a la niña a Galicia. La primera denuncia por malos tratos psicológicos; se lo anticipó en un bar: “Le pegas a la niña”. Mauro escuchó esa acusación y reventó. Salió del bar sin decir nada pero le dio una patada a la puerta del local. Los testigos aclararían el arrebato. Mientras, el pasaría una noche en el calabozo, detenido, y acusado por la que había sido su esposa. Una provocación cree él. Un plan para poder irse lejos, con la niña y sin el consentimiento del padre. Se habían dado cuenta de que la custodia compartida no se puede tener si los padres viven en diferentes ciudades. La segunda denuncia fue tres meses después de la separación, por abusos sexuales. La madre llevó a la niña al pediatra. Puso la denuncia y cuando llegó la exploración de la perito del juzgado no salió como esperaba. No entraremos en los detalles, pero la psicóloga acabó preguntando a la madre si sus abogados le habían dicho algo, lo que tenía que decir. La perito le explicó a la madre que son muchos los casos que les llegan con denuncias de maltrato o violencia sexual, siempre en casos de divorcio conflictivo. No la creyeron.