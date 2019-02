Una niña es obligada a vivir con su padre, acusado de abusar sexualmente de ella

"La doctora, horrorizada, nos remitió a Urgencias del hospital infantil", contó la madre a este medio. "A la psicóloga del IAM (Instituto aragonés de la Mujer) le dijo muy claramente lo que le hacía su padre, que le tenía muchísimo miedo y que no quería ir con él, aseguró la mujer, que mantuvo una relación de siete años con este hombre.

La madre de la niña explicó que las horas previas a las visitas al padre la pequeña sufre de ansiedad y le dan pataletas y que el padre le ha dicho que si sigue contando que la ha violado "me van a meter en la cárcel".

"¿Cómo puedes decir que te he violado? Eres tan mala como tu madre. Tienes que dejar de decir eso porque a mí me van a meter en la cárcel". La madre asegura que su hija no miente. "Es muy pequeña para inventarse algo tan enorme", subraya.