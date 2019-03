Visto para sentencia el juicio contra el profesor acusado de abusos sexuales: "Llegué a los genitales y le bajé el slip"

Antes de entrar, el exprofesor de los Maristas, le ofreció ayer su mano a Manuel, padre de uno de los menores, que se la niega, conteniendo la rabia. “Le he dicho que no le daba la mano por respeto a las víctimas, solo espero que cumpla lo que prometió, que si Maristas lo sabía que lo diría en el juicio”, ha explicado el padre del chico que destapó el caso con su denuncia.

El profesor de educación física también ha hablado de la impunidad con la que actuaba en el colegio. Ha explicado que el centro estaba al tanto de los hechos desde 1986 pero que no lo sancionaron, por lo que se sintió “amparado”. El hermano Lluis Serra me dijo “esto no lo vuelvas a hacer, por favor”. No hubo, ni expediente ni despido.