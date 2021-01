Aceite usado: cómo debes guardarlo y usos posteriores

Una primera regla tiene que ver con el uso del aceite: no podemos reutilizarlo eternamente y, de hecho, en teoría más deberíamos reutilizarlo, ya que al calentarse se altera su estructura y aparecen sustancias perjudiciales para nuestra salud. Si lo haces, procura que la temperatura del aceite no sea excesiva al freír (no superior a 170 o 180 grados), así como no usarlo más de dos o tres veces. También deberás limpiarlo bien antes de reutilizarlo (filtrando cualquier deshecho que pueda contener y evitando usar la base, ya que es en ella donde se acumulan partículas perjudiciales), y no conservarlo demasiado tiempo.