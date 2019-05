Drama en el Mirador Monte Pedrera: 23 de las 46 viviendas son okupadas entre amenazas de muerte

El complejo residencial Mirador Monte Pedrera está que arde. Y no es para menos. No son esta vez pisos abandonados en malas condiciones o vacíos los que han sido tomados al asalto. La okupación en Dénia parece que ha escalado una posición porque la última urbanización okupada está situada en un entorno tranquilo en La Pedrera. A los pies del Montgó en un sitio y con unas instalaciones de lujo, ahora convertidas en barriada llena de basura con muchas deficiencias.

El hecho ha causado enorme perplejidad e indignación entre los vecinos que sí pagan altas sumas de dinero por unas casas en las que 23 de los 46 viviendas está okupadas por gente que no paga un euro y solo 11 han sido vendidas de forma legal. No solo eso. Los vecinos tienen que convivir con actos de vandalismo, coches rayados, ruedas pinchadas, enganches ilegales de luz, y todo a costa de la Comunidad de vecinos. Luis Mira, abogado de la Comunidad de Propietarios confiesa a declaraciones a Informativos Telecinco confirma que "el modus operandi es reventar las cerraduras". Los okupas se justifican diciendo que no tienen dinero ni dónde ir.