Acoso en el calle: parques y estaciones de transporte, los lugares más temidos

Pero las mujeres callan y los que están a su alrededor no hacen nada... si no es que ríen la gracia. El 90% de los casos en los que las mujeres sufren acoso callejero no reciben ayuda de los testigos, que mantienen una actitud pasiva, según el informe Safer Cities for Girls elaborado por la ONG Plan International. El estudio, en el que han participado 879 jóvenes de entre 15 y 25 años de las ciudades de Madrid, Sevilla y Barcelona, refleja que el 78 por ciento de ellas dicen haber sufrido acoso callejero, pero solo el 3 por ciento lo ha denunciado a las autoridades.