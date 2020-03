Una mujer de Gijón es detenida por acosar y amenazar telefónicamente a un hombre

El hombre, que decidió tomar cartas en el asunto, puso en contexto la situación explicando que durante el verano se habían conocido en una fiesta durante la que habían estado hablando, bailando y se habían dado unos besos sin haber mantenido ningún tipo de relación sexual . Cuando terminó la fiesta decidieron darse los números de teléfono para poder verse en otras ocasiones, pero su conducta posterior le hizo reconsiderar esta idea y decidió que no quería tener una relación con ella.

Los motivos de este cambio de opinión se originaron por el repentino cambio de comportamiento de la mujer que empezó a ser demasiado insistente enviando múltiples mensajes de audio y llamadas, excediendo con creces el interés por tener una nueva cita. Ante esta situación, el denunciante manifestó a los agentes que le había dejado claro que no estaba interesado en mantener contacto con ella y que no iba a responder a ninguno de sus mensajes. Este explícito rechazo no la hizo desistir, sino todo lo contrario, incrementó el número de llamadas, algún día llegó a recibir en su teléfono más de 200, así como mensajes escritos y de audio en las que le amenazaba e insultaba.