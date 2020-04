Activan la alerta por una fuga en una empresa química de Tarragona

Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha activado la fase de alerta del Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (PLASEQCAT) por una fuga en una empresa de La Canonja (Tarragona), donde no se han producido heridos.

El escrito informa de que no se han producido heridos por el accidente y no hay afectación en el exterior, por lo que no han sonado las sirenas de riesgo químico.