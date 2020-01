Las actrices de Hollywood advierten de los peligros de la nueva moda de llevar corsé

Apretaron tanto el corsé de Emma Stone que sus órganos se desplazaron. Ella misma contó que no era capaz de respirar con normalidad. No es el único caso entre las artistas de Hollywood, también sufrió las consecuencias de esta prenda Keira Knightley en Piratas del Caribe, se quedó sin conocimiento y no solo en la ficción. Otra mujer que no pudo contra la fuerza del corsé fue Nicole Kidman, pues le rompieron una costilla intentando que su cintura midiera 45 centímetros en Mouline Rouge.