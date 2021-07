"¿Quieres ganarte 100 euros, puta?": la actriz Vicky Luengo denuncia acoso machista al ir a vacunarse

La actriz ha explicado que domina el francés, por lo que entendió todo lo que le habían dicho. Sin embargo, "lo primero que ha pasado por mi cabeza es: 'este vestido me marca demasiado' y '¡pero si no llevo tanga!'. Unos minutos después, la mallorquina cayó en la cuenta de que estaba completamente bloqueada y su frustración derivó en el deseo de girarse para plantarles cara y decirles que lo estaba "entendiendo todo" y que no quería "saber tu opinión sobre mi cuerpo".

Estaba dispuesta a responder al grupo de hombre pero no lo hizo. En su lugar, continuó con su camino y "a los dos minutos me he sentido mal por no haberles parado los pies y me he puesto la vacuna enfadada y con sensación de haberme pasado por encima", ha reconocido.