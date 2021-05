Acuchilló hasta en 15 ocasiones a su exmujer que sobrevivió: se enfrenta a 13 años de cárcel

Está acusado de acuchillar hasta en 15 ocasiones a su ex pareja, en 2019. Y el relato de los hechos muestra una crueldad y una inquina que da miedo. La golpeó y acuchilló, no sin antes pedirla hablar cuando su ex estaba tranquilamente con sus hijas. Amenazó a todos los que intentaron ayudar a al mujer cuchillo en mano y cuando creyó que ya la había matado se lavó las manos con toda tranquilidad. Pero no la mató. Ahora se sienta en el banquillo. El fiscal pide 13 años de prisión por tentativa de asesinato. La víctima, que estuvo 3 meses ingresada en el hospital, ha declarado por videoconferencia. El acusado la abordó en un parque y ante la negativa de ella de retomar la relación la agredió con un cuchillo de grandes dimensiones. En ese momento, las tres hijas menores de la víctima, que ha logrado sobrevivir, estaban por la zona.