Acusa a su padrastro de violarla durante 19 años: una vida de tortura con intentos de suicidio, aborto y miedo

"Me sacaba fotos y me amenazó con ellas para que me acostara con él siendo menor", ha declarado la joven

A día de hoy tengo pesadillas, días en los que no me puedo levantar del sillón", declara la joven

La madre de la víctima y su expareja afirmaron creer en su testimonio, pero por contra, su hermana manifestó que la relación que mantenía con su padre era consentida

Francisco se enfrenta a 14 años de cárcel por un supuesto delito de agresión sexual continuado y otro de quebrantamiento de condena. Su hijastra le acusa de someterla durante 19 años a la tortura de violaciones continuas, incluso de dejarla embarazada de un bebé que abortó diciendo que era producto de una relación con su novio. Él defiende que las relaciones fueron consentidas.

El testimonio de la joven en el juicio ha sido extremadamente duro. "Siempre vi peligrar mi vida y accedí a hacer muchas cosas porque si no, sería mucho peor. Al ver que no podía con el enemigo, me tenía que unir a él para poder vivir. Era el peaje que tenía que pagar", ha relatado la joven que empezó a vivir con su presunto agresor a los 16 años aunque le conoció con 13 cuando su madre empezó con él. La denunciante relató a la Sección Primera de la Audiencia Provincial que cuando llegó con las maletas "me dijo que tenía las bragas roídas". No obstante, la joven ha reconocido que se hicieron muy amigos hasta el punto de contarle sus experiencias con los chicos porque le considera alguien de confianza".

Hasta que llegaron las presuntas agresiones sexuales hechas como un juego con dinero de por medio. "Se puso encima y me penetró. Me quedé en shock. No pensé que fuera a hacerme eso. Me decía que era un juego y me daba 20.000 pesetas". En esos momentos la joven no tenía 18 años pero las agresiones continuaron. La joven pensó en suicidarse porque no tenía valor para contar que quien era en teoría su padre tenía relaciones con ella. "Me sacaba fotos y me amenazó con ellas para que me acostara con él siendo menor", ha declarado la joven.

"Mi madre estaba en Fuerteventura y me dijo que me marchara de esa casa que no quería que estuviera sola con él por rumores que le llegaron de que tenía algo conmigo. Sentía vergüenza, asco y miedo y me quería quitar de aquí porque era insoportable. Fui a la cocina y cogí pastillas de todas las clases y un zumo y me las tomé y acosté en el sillón. Fue un viernes y no me acuerdo de nada más. Él era el único que estaba allí y no me llevó al hospital". La joven mantuvo relaciones con otro joven que llegó a tener buena relación con su padrastro, pero finalmente la relación se acabó. Algo que la joven achaca también a su padrastro.