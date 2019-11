Una menor es condenada por organizar un trío junto a su novio y una niña de 12

C hloe Bradley tenía 17 años cuando organizó un trío junto a su novio de 27 años, Anthony Roscoe, y una niña de 12 años . Fue la propia policía inglesa quien tras ver a la niña salir de la casa de la acusada a las 5.30 de la madrugada, comenzó a investigar.

La víctima, quien ahora tiene 14 años, ha declarado que no puede dormir y tiene recuerdos continuos, “me ha cambiado mentalmente”. Añade que no deja que nadie le toque, incluso siente que no tiene sentido ir a la escuela.