El acusado en el crimen de Adeje se defenderá alegando trastorno mental

La defensa de Thomas Handrick , el ciudadano alemán acusado de haber asesinado a su mujer y a uno de sus dos hijos, de diez años, en una cueva de Adeje y de haber intentado matar también a su segundo hijo , de siete , optará por alegar trastorno mental. El letrado tratará de demostrar en el juicio que comienza este martes su tesis ante el jurado popular con pruebas periciales de importantes psicólogos y psiquiatras. El abogado de la defensa, Alberto Suárez, ha explicado a los medios de comunicación, antes de que comenzara el juicio en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife , que presentarán una serie de pruebas periciales "muy importantes" hechas por médicos y psicólogos "de reconocido prestigio". Este martes declarará Thomas Handrick y contará al jurado "lo que realmente pasó" porque, a su juicio, "no todo es lo que se ha publicado". En su opinión, se han publicado "muchísimas cosas sin saber" y se han filtrado detalles que nunca tuvieron que salir a la luz.

Por ello, la defensa espera que hoy, con la declaración de Handrick, se vea "un poquito de luz" sobre este "trágico y desgraciado" suceso. Su estrategia se basa en que "las pruebas hablen por si solas" y, con ellas, no busca ni la condena ni la absolución, ha agregado.



El abogado del acusado, del llamado crimen de Adeje, ha insistido en la importancia de que el jurado "vea de forma completamente objetiva lo que pasó y decida". Alberto Suárez, además, ha hecho hincapié en que se ha encontrado con "un muro intangible" que es lo que dice el forense, quien ha llevado a cabo una serie de pericias que, a su entender, "no han sido adecuadamente realizadas" y contra las que no se puede luchar.



En este contexto, intentará presentar "una prueba cierta y real" avalada por personas "que tienen bastante bagaje en el mundo judicial" que pretende mostrar "la realidad de lo que ha pasado". Entre las personas que presentarán las pruebas periciales de la defensa se encuentran, según ha detallado, José María Álvarez, médico especialista en valoración de daño corporal; José Miguel Gaona, psiquiatra; y los psicólogos Julio Bronchal y Benito Codina.