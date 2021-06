El acusado de la muerte de su prima, que pidió que le llamen Lorena, pide perdón a la familia: "Estoy arrepentido"

El acusado ha querido dirigirse a la familia de la fallecida para declarar que estaba arrepentido: "Yo hay muchas veces que no me creo que lo haya hecho", según recoge el medio local Canarias 7.

Además, ha defendido que todo lo que hizo: "Fue impulsado por otra persona que me maldecía cosas de ella, me ponía la cabeza como un tambor. Me generaba mucha rabia y por eso, quería pedir perdón a la familia", concluye.