Ada Colau apoya a las víctimas de la agresión homófoba en Barcelona: "Somos una ciudad orgullosamente diversa"

Tot el suport a les víctimes d’una greu agressió homòfoba a 9barris i felicitats a @mossos per la ràpida detenció.

A Barcelona treballem entitats i institucions de forma coordinada per deixar clar que no permetrem cap acte d’odi. Som ciutat orgullosament diversa 🌈 https://t.co/2u0AzQrCtW