Adiós al reguetón en las clases de 'aquagym' de la playa de Calpe

Las clases de baile en la playa alicantina de Calpe no volverán a ser a ritmo de reguetón . Una asociación feminista ha dicho ‘basta’ a que canciones con letras machistas suenen como algo divertido , en un entorno que además está lleno de niños. El monitor les ha hecho caso y ha decidido cambiar la música por unas canciones que no sean sexistas.

En las playas y hoteles de Calpe se bailaba a ritmo de reguetón hasta que la asociación feminista de la localidad quitó ‘la venda’ de los ojos y pidió que se retirasen las canciones sexistas de las clases de 'aquagym'. Los monitores no necesitaron muchos pasos para conseguirlo… En la playa suena bien la propuesta “lo veo bien”; “así nos vamos mentalizando un poquillo más”, explican algunas de las personas que ya bailan a ritmo de las canciones tolerantes. Aunque hay a quién la medida le parece exagerada “se están sobrepasando los límites”. El reguetón ha invadido medio Planeta porque sus ritmos gustan mucho aunque no a todos. Eso sí, para la mayoría la playa valenciana no es el lugar adecuado.