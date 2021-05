"La oficina no puede ser la misma que antes"

En este sentido, Steelcase, "la primera compañía en España en ofrecer un servicio integral de consultoría del espacio y soluciones para empresas adaptadas a cada tipo de organización", incide en que, efectivamente, “será necesario que existan distintos enfoques de diseño para crear espacios que respalden las nuevas formas en que las personas quieren trabajar ”. Esto implica, según su estudio, que “ la oficina no puede ser la misma que antes , ya que las personas no querrán volver a un ‘bench’ poco inspirador, abierto y con ruido”. Para eso, señalan “preferirán quedarse en casa”.

Vuelta a la oficina: hacia un modelo híbrido, flexible y colaborativo

Muchos trabajadores antes de la pandemia no sabían por experiencia propia lo que era el teletrabajo. Y no solo eso, sino que se veía como una posibilidad remota y sumamente lejana incluso a sabiendas de que las posibilidades de la técnica permitían ya entonces incurrir en esta modalidad. Ya fuese porque las empresas no quisiesen dar el paso o porque verdaderamente las circunstancias no lo hacían factible o aconsejable para los objetivos contemplados por la compañía, la realidad es que el teletrabajo no era algo común en España. Hoy, sin embargo, forzados por el coronavirus, una gran mayoría puede valorar en primera persona sus ventajas y desventajas, y es ahí donde se acrecenta el reto de las empresas, que para garantizarse un flujo de trabajo adecuado o idóneo han de saber combinar las nuevas demandas y necesidades de sus empleados a la hora de plantear el regreso a su puesto de trabajo habitual.