El Supremo admite a trámite el recurso de Juana Rivas contra su condena de cinco años

La Sala Segunda del Supremo expone que no concurre ninguna causa de inadmisión del recurso y que presentará interés casacional. Rivas defiende en su recurso que actuó por una “causa justificada” como fue “proteger a sus hijos” y no para perjudicar a su padre. La madre incide además en la denuncia que presentó en julio de 2016 por presunto maltrato contra él.

“Si no se ha acreditado una situación de maltrato continuado posterior a estos hechos no ha sido por falta de diligencias de Juana Rivas, sino por el hecho de que las denuncias interpuestas por ella, casi tres años después, no han obtenido una respuesta judicial firme”, afirman sus abogados.