Una adolescente fue multada por denunciar repetidas veces al hombre que la asesinó: molestaba a la policía

La desgarradora muerte de Shana ha sido rescatada por el documental de Sky 'Crime Murder in Slow Motion' este fin de semana, un programa que explora las muertes de mujeres jóvenes asesinadas a manos de una expareja.

Tom Milsom de la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC), dice que la policía de Sussex no entendió "la diferencia entre una disputa entre dos individuos y el comportamiento de acoso". "Realmente necesitas escuchar a la víctima y no creo que eso pasara con Shana", señala: "Ella fue defraudada".

Más de 2.000 mujeres asesinadas en los últimos 10 años

“El caso tipifica por qué las mujeres tienen poca fe en la policía y por qué a menudo no denuncian los incidentes, porque no están seguras de que recibirán la ayuda que necesitan”, explica la psicóloga a 'The Sun'. El trágico asesinato de Sarah Everard a principios de este mes ha puesto de relieve la seguridad de las mujeres y las dificultades que pueden encontrar cuando intentan denunciar delitos.