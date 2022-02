Alerta alimentaria por la presencia de soja en unas galletas de vainilla vendidas en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ( AESAN ) ha advertido a las personas con alergia a la soja de la venta de galletas de vainilla harifen de la marca Sanavi con presencia de soja que no se incluye en el etiquetado.

“La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia, relativa a la presencia de soja no incluida en el etiquetado en galletas de vainilla harifen”, han advertido, explicando que ha sido la propia empresa la que ha comunicado la incidencia y ha procedido a retirar el producto del mercado y recuperarlo de los consumidores.

El producto, informan, se ha distribuido en “Extremadura, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón y a los siguientes países: Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal y Polonia. Continúan las investigaciones, y no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas”.

El consumo de este producto, que no comporta ningún tipo de riesgo para los no alérgicos a la soja, no es recomendable para aquellos que sí son alérgicos. “Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a la soja, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo”, reza el comunicado.