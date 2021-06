"Desenlace vergonzoso" en un partido de fútbol en Barcelona: un aficcionado agrede al árbitro tras sacar amarilla

"Esto no es fútbol", ha denunciado Catalunya Fútbol junto a un vídeo en el que se muestra una escena violenta durante un encuentro entre dos equipos de 4ªCAT en Barcelona . En las imágenes se ve cómo el árbitro del partido saca una amarilla y a continuación uno de los aficcionados salta al césped y agrede al colegiado agarrándole del cuello.

El Sant Genís Penitents 'B' muestra su desaprobación a lo ocurrido

"Como club tomaremos las medidas que sean necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. A la afición les pedimos que no se dejen llevar por sus emociones y se controlen, lo que pasa dentro de un campo de fútbol, es parte del juego, no sois responsables de lo que pasa allí dentro pero si de dar aliento a vuestros respectivos equipos, dejemos de confundir el papel de cada uno dentro de un terreno de juego", añaden.