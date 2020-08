Agentes de la Policía Nacional de Málaga salvan la vida de una bebé de un mes

Agentes de la Policía Nacional en Málaga han salvado la vida de un bebé de apenas un mes de vida, que no respondía a estímulos, tras aplicarle varios minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar.



Los hechos tuvieron lugar la pasada madrugada en el barrio de Pedregalejo, en Málaga capital. Un ciudadano requirió la presencia de una patrulla de la Policía Nacional, que realizaba labores de prevención de la delincuencia en la zona, para atender con premura en un domicilio a la hija de unos vecinos, un bebé de solo un mes de edad que no respondía a estímulos.



Al llegar al inmueble los agentes observaron cómo el bebé no respiraba y tenía una tonalidad morada; junto a la niña estaban sus padres, que habían contactado con el 061 y trataban de seguir las indicaciones de un técnico al teléfono, pero se hallaban bloqueados por los nervios, han precisado desde la Policía Nacional en un comunicado.



Rápidamente los agentes tomaron las riendas de la situación y comenzaron a practicar maniobras de reanimación sobre la niña siguiendo las pautas del 061. Después de unos minutos de masaje cardíaco, el bebé emitió un ligero ronquido, comenzó a respirar y recuperar una tonalidad rosada. Finalmente hasta el lugar se trasladó una ambulancia que vino a confirmar la recuperación de la pequeña.