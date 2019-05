El Estado, condenado a indemnizar a unos funcionarios de prisiones agredidos por un preso peligroso

Los hechos ocurrieron en el año 2016. Unatacó por sorpresa y de forma muy violenta a seis funcionarios de la prisión gaditana del Puerto III. El recluso,, de 1’80 de altura y 120 kilos de músculos, pudo con seis funcionarios en tres minutos de pánico mientras gritaba "de aquí no sale nadie vivo".

Evidente falta de medios en el penal

Ahora, la justicia respalda a los funcionarios atacados y dicta una sentencia pionera contra el Estado al que condena a indemnizarles por esa brutal agresión consecuencia de la evidente falta de medios en el penal. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que los protocolos "no eran los adecuados" y, lo peor, no detectaron el arma de metal porque los detectores dejaron de funcionar recién inaugurada la prisión y no fueron repuestos”.