"Uno no puede creer que esa persona con la que has pasado tres años, con la que has convivido y haz hecho planes, te va a hacer mal, o va a llegar al punto de matarte o de agredirte como él me agredió". Así lo explicó Sinzimbra a la cadena televisiva O'Globo, tras admitir que nunca pensó que sería víctima del maltrato.