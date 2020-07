El milagro de Ahinara: con solo seis años es tratada con protones para salvarla de un tumor cerebral

Ahinara tiene seis años. Solo. Pero ya sabe lo que es sufrir y vivir un milagro. Y demostrar tener una pasión y una resistencia que va más allá de su pequeño cuerpo. Ahora quiere ser doctora, claro, porque ha visto cómo han luchado por salvar su vida en la Clínica Universidad de Navarra. Lo reconoce su padre, que aún llora recordando cómo la pequeña se puso malita en su país natal, Ecuador y no lograba recuperarse. Llegó entonces la frase que ningún padre quiere escuchar: su hija tiene un tumor cerebral. No había consuelo para la familia. Salvo para Ahinara que no perdió esa sonrisa que la define según todos los que ahora la conocen. La niña transmite energía.