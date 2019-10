En directo: miles de personas gritan "basta" en la manifestación de SCC en Barcelona

Nadie tiene que darnos permiso para salir a defender nuestra patria cuando está amenazada. Eso sí, no me verán caminando con el PSC, socio de los separatistas. Estaré con la #EspañaViva que se ha puesto en pie y ha dicho ¡Basta!

13.35: El líder de Cs, Albert Rivera , ha afirmado este domingo que "no se puede gobernar con (Quim) Torra, no se puede gobernar con Arnaldo Otegi ni con los que queman las calles. Hay que buscar soluciones de futuro que unan a los españoles".

En declaraciones durante la manifestación constitucionalista de SCC en Barcelona, ha dicho que "es un día para disfrutarlo, pero sobre todo para decir a los españoles que no hay barricada, no hay incendio, no hay insulto, no hay piedra que pueda frenar el imparable sueño de una España unida".