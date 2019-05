Las calles de Albaicín y Sacromonte se comen los coches: atrapados por culpa del GPS

Lasse han convertido en todo un laberinto donde no es raro encontrar un coche encajado. Y elLa calle más conflictiva es. Con entrada por la cuesta del Chapiz, se advierten desde el Arco Jesús de la Amargura. Dos señales que indican el peligro de escoger ese camino. 'IEse es el letrero que tiene su réplica en inglés,ha estado en las calles de la polémica y han comprobado 'sin situ' sus estragos.

Los dos mensajes están acompañados de una imagen que prohíbe la entrada a vehículos que midan más de 1,80 metros de ancho. Pues estas advertencias no son suficientes. El no conocer las medidas del coche, la cabezonería, el sí que puede provocan las rozaduras, abolladuras, espejos rotos y sí como los neumáticos quemados. Los vecinos han tenido que blindar sus casas, y las paredes muestran las secuelas de a lucha. Ya van 15 coches atrapados en lo que llevamos del año. Se quedan atascados, en calles de poco más de metro y medio de ancho. Lo vecinos ya piden que google eche un ojo a la zona y advierta al GPS de que "por aquí no se cabe".