Alberto Encinas, el hombre sin rencor: quiere que su hija Olivia mantenga contacto con su madre

Por una vez Alberto Encinas no pisó el aeropuerto de Mallorca para viajar a Polonia en busca de su hija Olivia, sino a reencontrarse por fin con ella. Un encuentro privado sin cámaras. Un reencuentro esperado, anhelado tras una angustiosa búsqueda de ocho años. Y eso que Alberto no se fiaba porque habían sido muchas veces que el reencuentro había sido anunciado y no cumplido.