Alberto, el primer ciego sin manos que cuenta con un perro guía: "Xabat me da libertad, independencia"

Noble, con voluntad de trabajo y psicológicamente equilibrado, Xabat llegó a la vida de Villalba el pasado 14 de diciembre , cuando la Fundación ONCE del Perro Guía decidió apostar por este tándem único y pionero en el mundo que ha encajado a la perfección durante las algo más de cuatro semanas que ha durado el proceso de adaptación.

“Lo que me aporta Xabat es libertad, la independencia de poder ir yo solo a los sitios sin la necesidad de tener que ir agarrado del brazo de mi pareja”, ha indicado el joven turolense durante la presentación pública del can este miércoles en la sede de la ONCE de Teruel.