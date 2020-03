Un alcalde de la CUP no dimite a pesar de reconocer haber abusado sexualmente tres veces de una mujer

"Son unas disculpas sinceras y honestas. Ahora me toca reflexionar mucho y trabajar mucho para cambiar. Es preciso erradicar el machismo de la sociedad y yo no he sido consecuente. Pero quiero cambiar a mejor. Siento el perjuicio que haya podido causar", ha publicado.

"Me deshice como pude y lo miré con cara de odio. Otra vez, se rió y no dijo nada", ha continuado al indicar que Calvo previamente se había acercado "mucho" a ella "para que nadie más lo viera".

"El lunes aparecieron en las redes sociales algunas acusaciones contra mí por haber tenido actitudes machistas y sexistas hace unos años. Actitudes que no justificaré ni discutiré porque no creo que ahora sea lo más relevante, no me perderé en los detalles. Esto quiere ser una disculpa", ha recalcado.