Alcohol, cocaína, la sombra de la burundanga... así fue la agresión sexual de La Manada de Alicante

El relato de los hechos no deja de ser confuso y causa perplejidad. Si la joven fue tratada de una manera lesiva durante la fiesta previa a la violación, ¿qué la llevó a irse con ellos?, ¿era dueña de sus actos? ¿Por qué nadie lo impidió? Lo que ha dejado claro el abogado de la joven, que ha visto el vídeo de la violación, es que la chica, pese a su estado, dijo no, y parad, parad, mientras era violada de forma total. Ahora ella solo recuerda flashback de los sucedido. Hace días, tras el shock no era capaz de recordar nada. Los expertos recomiendan a la joven que no vea el vídeo de la violación y creen que el pánico puede llevar a la incapacidad para reaccionar ante una agresión (como le ocurrió a la joven con la Manada de los San Fermines) como a no recordar parte de los hechos.