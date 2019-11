Las alergias se convierten en una verdadera “epidemia no infecciosa del siglo XXI” por culpa del cambio climático y la contaminación

Las enfermedades alérgicas respiratorias no paran de aumentar. Los expertos advierten que ya son la verdadera “epidemia no infecciosa del siglo XXI” con más de 150 millones de personas que las sufren solo en Europa. El cambio climático, la contaminación y el efecto invernadero provocado por los combustibles fósiles, detrás de estos padecimientos.

Los cambios medioambientales, la causa principal

Los factores genéticos son únicamente predisponentes y no explican esta auténtica “epidemia no infecciosa del siglo XXI” que ha aumentado tan rápidamente. Los cambios del estilo de vida y la mejora de la calidad de la asistencia sociosanitaria (mejora de la higiene, estatus socioeconómico, migración a zonas urbanas, reducción del número de miembros en las familias, cambios dietéticos, ausencia de infecciones en la infancia, etc), pero fundamentalmente los especialistas achacan a los contaminantes en el aire que respiramos.