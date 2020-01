Alerta alimentaria por unas hamburguesas con alto contenido en gluten sin declarar

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido de la presencia de alto contenido en gluten sin declarar en el etiquetado de unas hamburguesas de carne de vacuno distribuidas en la Comunidad Valenciana . Como medida de precaución, recomienda a las personas intolerantes al gluten que no consuman este producto, si bien no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

Distribuidas en la Comunidad Valenciana

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tuvo conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rapid Alert System For Food and Feed -RASFF) de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Reino Unido, relativa a gluten no declarado en el etiquetado en hamburguesas de carne de vacuno Aberdeen angus con vino tinto y hierbas marca 'Waitrose' procedentes de Reino Unido.