Alerta por sarampión: ¿puedo contraerlo si soy adulto y me he vacunado?

Casi un centenar de países ha registrado un repunte de afectados por sarampión , según señala el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El virus, altamente contagioso, no tiene tratamiento, pero sí vacuna, pero ¿puedo contagiarme siendo adulto?

De hecho, muchas ciudades como Nueva York, ya ha tomado medidas: multarán a quienes no se vacunen.

Aunque la primera dosis se recomienda para niños de 12 a 15 meses y la segunda de los 4 a 5 años, esta se puede adelantar. Además, también se puede suministrar de adulto. Y, si no estás seguro de si te han vacunado adecuadamente contra el sarampión, puedes comprobarlo con un análisis de sangre que confirmará si ya tienes inmunidad de una vacuna anterior.

"Si el análisis muestra que no tienes inmunidad y eres un adolescente o un adulto joven que vive en una residencia universitaria, es probable que tus médicos te recomienden que te coloques dos dosis de la vacuna con al menos cuatro semanas de diferencia. A los adultos que no tienen inmunidad se les aconseja que colocarse al menos una dosis de la vacuna triple vírica. Tu médico te puede recomendar lo que es mejor para tu situación en particular", explican desde la Clínica Mayo.