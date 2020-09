Alertan de una campaña fraudulenta que suplanta a la Seguridad Social

Creen que van a recibir un reembolso

Precisa que muchos usuarios están reportando un fraude en el que una persona les llama en nombre de la Seguridad Social y les indica que van a recibir un reembolso de una cantidad de dinero bajo cualquier pretexto y que se gestionará a través del proveedor de servicios de pago Bizum y en realidad recibe un cargo de una determinada cantidad de dinero.



A quienes hayan recibido una llamada de estas características y hayan caído en el engaño facilitando información personal o bancaria, el Incibe les aconseja contactar directamente con su banco para tomar las medidas de seguridad que correspondan junto a ellos, y así evitar que realicen cargos adicionales.



En todos los casos identificados, los usuarios dicen haber recibido una llamada fraudulenta de un supuesto funcionario o funcionaria de la Seguridad Social.



Las excusas por las que contactan con el usuario son diferentes, pero todas tienen el objetivo de engañarle afirmando que le tienen que devolver una cantidad de dinero, por ejemplo, por tener hijos a cargo o maternidad.



En otros casos no se detalla el motivo por el cual se le va a realizar una devolución. Todo ello haciendo uso de la aplicación de pagos/cobros instantáneos llamada Bizum, muy utilizada en la actualidad.



El Incibe recuerda que este fraude no es nuevo y hace tiempo que está en circulación pero parece que en este momento hay un repunte y son muchos los usuarios que están recibiendo las llamadas fraudulentas.



En cualquier caso, subraya que es importante recalcar que la Seguridad Social no realiza pagos ni devoluciones económicas a los ciudadanos a través de aplicaciones móviles.