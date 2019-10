Alexandra Adams, a los 25 años, a punto de convertirse en la primera médica sorda y ciega en Reino Unido

La gente bien intencionada solía decirle que no podía esquiar. Las personas ciegas no pueden, le decían y las personas ciegas y sordas ciertamente no pueden, ha contado la mujer que participa en un evento por la diversidad en el ámbito de la Sanidad pública británica.

Los prejuicios de una médico ciega y sorda

‘En mi primer día en las salas, me advirtieron que no tocara a un paciente y me mandaron a casa. En mi tercer año, un médico senior me preguntó: "¿Te gustaría ser tratado por un médico discapacitado?" ¡Y me han llamado inválida! La gente oye decir un "médico ciego / sordo" y piensa: "Me va a matar". No voy a matar a nadie. Qué no soy cirujana!