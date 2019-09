Alexis se convierte en el primer niño trans registrado legalmente en Chile

La lucha de Alexis para reclamar su verdadera identidad de género en un país con leyes tan conservadoras como Chile no ha sido un camino de rosas. Sus padres le pusieron el nombre de Catalina al nacer, pero él supo desde bien pequeño que no era una niña. En 2016 decidió comenzar a referirse a sí mismo en masculino. Una transición no exenta de obstáculos.