El algoritmo de Instagram da más visibilidad a las fotos con poca ropa, según una investigación

Las fotos de mujeres en bikini tienen un 54% más de posibilidades de aparecer en el muro

No obstante, reconocen que es posible que la variable de desnudez no se aplique a todos los usuarios de la red social, ya que Instagram ofrecía contenido más diverso a "un pequeño porcentaje" de los voluntarios del estudio. "Es probable que el algoritmo de Instagram favorezca la desnudez en general, pero que la personalización u otros factores limiten este efecto para algunos usuarios", dicen los autores, que señalan que sin acceso a los servidores internos de Facebook "siempre será imposible llegar a conclusiones definitivas".

La red de Mark Zuckerberg, matriz de Instagram, no ha respondido a las preguntas concretas planteadas por los periodistas, sobre una investigación que considera "imperfecta" debido a que no se ha realizado a gran escala. "Clasificamos las publicaciones en su muro 'feed' según el contenido y las cuentas en las que ha mostrado interés, no en base a factores arbitrarios como la presencia de trajes de baño", indicó Facebook.